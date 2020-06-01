Алмазбека Атамбаева удалили из зала суда до конца слушаний

Он отказался сидеть рядом с остальными обвиняемыми за стеклянным ограждением.

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева судья удалил из зала суда до вынесения приговора. Это произошло из-за того, что экс-президент отказался сидеть рядом с остальными подсудимыми за стеклянным ограждением, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в селе Кой-Таше, где проходила спецоперация по его задержанию, идут судебные процессы.

Сегодня, 1 июня, экс-президент отказался сидеть рядом с остальными обвиняемыми за стеклянным ограждением. Решением судьи он был удален из зала заседаний.

Адвокат Замир Жоошев сообщил, что главный обвиняемый не будет участвовать в судебных заседаниях до вынесения приговора.

Судья дал распоряжение о том, чтобы Алмазбека Атамбаева посадили за стеклянное ограждение. Я считаю, что это указание судьи было незаконным, поскольку Атамбаев был заключен под стражу по делу об освобождении Азиза Батукаева. По этому делу он должен сидеть свободно рядом с адвокатами. Алмазбек Атамбаев отказался садиться в клетку в связи с плохим состоянием здоровья. Поэтому судья решил удалить его навсегда до вынесения приговора, - сказал юрист.

Замир Жоошев считает это решение незаконным, поскольку в УПК прописано, что обвиняемый удаляется из зала суда только до следующего заседания.

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