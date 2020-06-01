Двухлетний ребенок с коронавирусом подключен к ИВЛ в Уральске

Лечение проводится согласно протоколу диагностики лечения.

Три пациента с КВИ подключены к аппаратам ИВЛ в Западном Казахстане, передает zakon.kz.

По Западно-Казахстанской области всего зарегистрировано 665 случаев. В инфекционный стационар поступило 665 пациентов, из них 30 детей. Имеется один летальный случай, - об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Болатбек Каюпов.

На стационарном лечении находятся 300 пациентов, из них 12 детей. С бессимптомным течением – 135, с легкой степенью тяжести - 104, со средней степенью тяжести – 57, с тяжелой степенью тяжести – 4.

За выходные дни в стационар поступили 85 пациентов (в субботу - 41, в воскресенье - 44).

К аппарату искусственной вентиляции легких подключены три пациента - 2 пациента 79 лет и 68 лет, один ребенок 2 года. Лечение проводится согласно протоколу диагностики лечения.

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