Три универсальные спортивные площадки открыты в Жамбылской области

Спортивные и игровые комплексы включают в себя несколько зон.

В Жамбылской области состоялось открытие трех универсальных спортивных и игровых площадок - в селе Сарыкемер Байзакского района, селе Масанчи Кордайского района и в микрорайоне Қаратау-2 в Таразе, сообщает zakon.kz.

Проект по установке спортивных площадок реализован Фондом развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" совместно с акиматом области. Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня защиты детей.

Новые спортивные и игровые комплексы включают в себя несколько зон – футбольное поле с искусственным газоном и трибуной на 30 зрительских мест, workout-зону и игровую территорию для детей с качелями, горками и песочницами. По периметру площадки установлены скамейки и урны для мусора. Площадь одного такого комплекса составляет 1300 кв.м.

Участие в торжественном открытии площадки в Таразе принял аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Глава государства поручил развивать в стране массовый спорт среди граждан всех возрастов. Для этого нужно обеспечить доступность спортивной инфраструктуры для населения. Сегодня в нашем регионе создаются все условия для активного занятия спортом. В текущем году реализуются 120 проектов по обновлению инфраструктуры спортивных объектов. Здоровые дети – наше будущее! Прививая в них любовь к спорту, мы защитим их от негативных социальных явлений. Задача взрослых - защитить детей, помогать им и направлять в нужное русло, - отметил Бердибек Сапарбаев.

Отметим, что локации для установки площадок определены акиматом Жамбылской области и Фондом "Samruk-Kazyna Trust" совместно с местным гражданским обществом. Акимат Жамбылской области предоставил территории для установки площадок, Фонд "Samruk-Kazyna Trust" обеспечил полную установку площадок, далее они передаются на баланс местных исполнительных органов для обеспечения их сохранности и поддержания функциональности.

Такие площадки доступны как для детей, так и для взрослых, посещение их – бесплатно. Площадки устанавливаются в целях поддержания здорового образа жизни и развития детского массового спорта, обеспечения жителей городов и поселков современной спортивной инфраструктурой, - отметил Иргебаев Мирас, официальный представитель Фонда "Samruk-Kazyna Trust".

Акимат и организаторы проекта призывают местных жителей относиться к площадкам бережно, не ломать конструкции и не мусорить на территории.

Напомним, проект по установке универсальных площадок реализуется Фондом "Samruk-Kazyna Trust" в рамках Программы социальных инвестиций "Менің елім". Проекты программы "Менің елім" направлены на развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни людей в регионах. Всего с момента запуска проекта по всей стране установлены более 130 универсальных спортивных и игровых площадок.

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