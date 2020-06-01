В Алматы выдали первый номер на авто из Армении

Общая сумма платежа составляет 11 тысяч 946 тенге.

В СпецЦОНе Алматы выдали первый регистрационный номер на авто из Армении, сообщает zakon.kz.

Первым в истории Казахстана автолюбителем, который официально зарегистрировал свой транспорт, ввезенный из Армении, 47-летний стал алматинец Хосров Гасанов.

Свою автомашину Hyundai Grand Starex я привез из Армении в ноябре 2019 года. С тех пор ни дня не было, чтобы я не думал о том, как узаконить ее пребывание в нашей стране: сплошные волнения, переживания, ездить спокойно не мог. Сегодня пришел, буквально за 15 минут мне мою машину оформили. Заплатил госпошлину – 11 тысяч 946 тенге. И теперь могу спокойно на законных основаниях передвигаться, - рассказал Хосров Гасанов.

Начальник Управления административной полиции ДП Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев отметил, что оформить авто из Армении можно будет до 1 сентября.

Речь идет о том транспорте, который был ввезен в Казахстан до 1 февраля 2020 года, а также имеет левостороннее рулевое управление. Важно знать, что период регистрации таких ТС с 1-го июня по 1-ое сентября этого года. Регистрация не может осуществлена на лиц, не указанных в качестве владельца в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения. Принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию - 695 тенге, – пошлина за техпаспорт – 3 тысячи 473 тенге и пошлина за госномер 7 тысяч 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 тысяч 946 тенге, - разъяснил Мураталиев.

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