Россия ответила на обвинения в причастности к беспорядкам в США

Такие предположения ранее высказала бывший советник Обамы.

Россия не имеет отношения к проходящим в США беспорядкам. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Как и можно было ожидать, американские СМИ начали спекулировать на тему о том, что беспорядки в США происходят не без участия России (...). Вместо того, чтобы разобраться в первопричинах своих проблем, ищут "виновного" на стороне, - подчеркнул дипломат.

По словам Ульянова, обвинения в причастности Москвы немыслимы, а те, кто их делает, занимаются демонизацией русских и промыванием мозгов.

Постпред России таким образом ответил на утверждения бывшего советника по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс. Ранее она заявила, что за массовыми беспорядками в США может стоять Россия. По ее словам, русские могут подстрекать обе стороны протестующих при помощи соцсетей. Доказательств своих слов она не привела.

Ранее член Совета Федерации Олег Морозов также прокомментировал эти утверждения. По его мнению, такие обвинения "напоминают бред умалишенного".

В десятках городов США проходят протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте, во многих других городах США и даже в канадском Торонто.

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