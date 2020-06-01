В РК ввели ограничение на одновременное предоставление услуг по внешнему и внутреннему аудиту

Ограничение предусмотрено в части бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Министерство финансов прокомментировало нововведения в области бухучета и аудита в рамках законодательства по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает zakon.kz.

13 мая 2020 года подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым внесены ряд изменений в законодательство об аудиторской деятельности, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Согласно законодательству данный закон прошел соответствующие процедуры, в том числе и публичное обсуждение, дата формирования отчетов которого 28 марта 2019 года и 5 апреля 2019 года. Необходимо отметить, что комментариев к законопроекту не поступало и в интернете поправки доступны с 2019 года(на сайте legalacts.egov.kz "Открытые НПА").

К примеру, 16 октября 2019 года на портале "Открытые НПА" был размещен анализ регуляторного воздействия по инициированному депутатами Парламента Республики Казахстан проекту Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности", по которому комментарии не поступали.

В процессе разработки правового акта были получены экспертные заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", объединения юридических лиц "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий", республиканского объединения юридических лиц "Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана", Евразийской промышленной Ассоциации.

Так, согласно Рекомендациям ФАТФ странам следует обеспечить: чтобы субъекты финансового мониторинга подпадали под действие адекватных мер регулирования и надзора и чтобы они эффективно выполняли Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Кроме того, Планом либерализации по формированию единых услуг в области аудита предусмотрено применение на территории ЕАЭС Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров.

Учитывая, что бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации являются субъектами финансового мониторинга Законами Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности" и "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" предусмотрено прямое введение Кодекса этики, изданного Международной федерацией бухгалтеров в качестве свода этических правил профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов в целях повышения качества услуг, предоставляемых бухгалтерами и аудиторами.

На сегодня действующим Законом уже была предусмотрена обязанность профессиональной аудиторской организации по соблюдению Кодекса этики, в этой связи поправкой уточнена необходимость соблюдения Кодекса этикисамими аудиторами.

При этом, учитывая введение новых терминов согласно Закону Республики Казахстан "О правовых актах", где термины и определения в нормативном правовом акте на русском языке должны соответствовать порядку их изложения на казахском языке, подправлена нумерация определений в Законе РК "Об аудиторской деятельности".

Новшество по прямому применению Кодекса этики МФБ также введено в реализацию рекомендации ООН по результатам оценки инфраструктуры корпоративной отчетности Казахстана в связи с отсутствием единого кодекса.

Справочно: На сегодня действуют 21 профессиональная аудиторская и бухгалтерская организация, которые разрабатывали Кодекс этики на основе международного Кодекса МФБ каждый самостоятельно.

Международная федерация бухгалтеров (МФБ) – всемирная профессиональная организация представителей бухгалтерской профессии, основанная в 1977 г. Ее миссией является служение интересам общества, повышение профессионализма бухгалтеров во всем мире, способствование развитию сильных мировых экономик путем установления и распространения профессиональных стандартов высокого уровня, содействие сближению международных стандартов, а также соблюдение общественных интересов при возникновении вопросов в области бухгалтерской профессии.

Так, согласно Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, МФБ давно придерживается мнения, что главный способ защиты общественных интересов – это разработка, распространение и введение в практику стандартов, признанных на международном уровне. Такие меры позволяют повысить достоверность информации, на основе которой принимаются решения инвесторами и другими заинтересованными сторонами.

Кроме того, Кодекс этики регламентирует, что профессиональный бухгалтер не должен предоставлять профессиональные услуги в случае, если обстоятельства или взаимоотношения создают предпосылки для предвзятости мнений или чрезмерного влияния на профессиональное суждение бухгалтера при предоставлении данных услуг. Так, в международной практике Регламентом ЕС, Законом Сарбейнса–Оксли (США) также запрещается одновременное предоставление аудиторских и неаудиторских услуг.

Учитывая, что существуют услуги, влекущие конфликт интересов, введено ограничение на одновременное предоставление услуг по внешнему аудиту и внутреннему аудиту в части бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

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