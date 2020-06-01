Главный санврач на транспорте: При определенных условиях блокпосты могут вернуть

Санврач отметил, что жизнь должна продолжаться, в том числе и для того, чтобы запускать экономику страны.

При определенных условиях блокпосты могут вернуть. Об этом на пресс-конференции рассказал главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент zakon.kz.

Блокпосты свою работу выполнили, сейчас нужно делать упор на превентивные меры. Конечно, при определенных условиях блокпосты могут вернуться. Кое-где они еще остались в виду сложной эпидемиологической ситуации, - сообщил он.

Санврач отметил, что жизнь должна продолжаться, в том числе и для того, чтобы запускать экономику страны. А потому сейчас важно выработать механизмы жизни в условиях существования угрозы заболеть коронавирусной инфекцией.

Поэтому сейчас упор делается на предупредительные мероприятия – дистанция, масочный режим, термометрия, это помогает исключить распространение заражения.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!