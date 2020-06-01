Военнослужащие поздравили воспитанников Аягозского детского центра с Днем защиты детей

При этом были соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

По традиции в честь Международного дня защиты детей военнослужащие Вооруженных Сил поздравляют воспитанников детских социальных учреждений, сообщает zakon.kz.

С соблюдением санитарно-эпидемиологических требований военнослужащие Аягозского гарнизона организовали для воспитанников Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг праздник с поздравлениями, шоу-программой и развлекательными играми с участием сказочных персонажей.

Не обошлось и без подарков. Военные подготовили для детей спортивный инвентарь, дидактические игры и сладкие угощения.

К слову, в данном учреждении воспитываются 100 детей. Многие воспитанники центра являются инвалидами с детства, а также остались без попечения родителей.

Военнослужащие Аягозского гарнизона постоянно посещают центр, оказывают всяческую помощь. В частности, руководство гарнизона на время карантина обеспечило 45 коек для персонала, который находится с детьми во время карантина. В зависимости от времени года военнослужащие помогают с уборкой территории учреждения и озеленении, обновлении игровой площадки. Практически каждый праздник для детей организовываются экскурсии и концерты, а также спортивно-массовые мероприятия. Все это уже давно стало доброй традицией и продолжается из года в год.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!