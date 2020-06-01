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О фактах нарушения санитарных норм можно сообщать Байгабулову лично

По каждому факту будут применяться меры.

Фото : pxhere.com1 июня 2020, 15:44

Санитарно-эпидемиологическая служба будет реагировать на каждый факт несоблюдения санитарных норм в поездах. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент zakon.kz.

Да, ранее были факты нарушения санитарных норм в вагонах и поездах. И если сейчас такие факты будут, то необходимо обратиться в департамент или запечатлеть и отправить мне на WhatsApp, или обратиться с заявлением. 8 778 01 27 000. Как только поступят такие факты о несоблюдении санитарных норм, антисанитарии, неработающей системе вентиляции, можете позвонить, отправить замечания, приложить фотографии. Мы отреагируем совместно с нашей службой и полицией на транспорте. И по каждому факту будут применяться меры, - сказал он.

Также он отметил, что ни в одном поезде не будет работать вагон-ресторан. Это, по его словам, необходимо чтобы люди не ходили через все вагоны и не распространяли заболевание.

В целом перемещение из своего вагона будет недоступно, - заключил он

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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