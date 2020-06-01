Казахстанцам рекомендуют не торопиться покупать билеты за рубеж

Точных дат запуска международного сообщения еще нет.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Казахстана Садвакас Байгабулов рекомендовал не торопиться с покупкой авиабилетов в другие страны. По его словам, точных дат по запуску международного сообщения еще нет, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время я не советую и не рекомендую приобретать билеты на авиарейсы, которые выставляют авиакомпании. Вы можете оказаться и без денег, и без билетов. На сегодняшний день регулярных рейсов между Казахстаном и другими странами нет. В ближайшее время не ожидается, - сказал Садвакас Байгабулов во время онлайн-брифинга на Facebook.

Он напомнил о ситуации в Шымкенте, когда жители начали скупать авиабилеты без сообщения об официальном разрешении полетов из города.

Жители купили билеты, не один человек, их были десятки. Пришли, а аэропорт закрыт, самолетов нет, а потом возмущались. Авиакомпании продавали билеты на несуществующие рейсы. Чтобы люди не оказались в таких форс-мажорных обстоятельствах, необходимо дождаться официальной информации о возобновлении международных рейсов, - добавил главный санврач на транспорте.

Ранее сообщалось о скором возобновлении авиасообщения с Китаем, Южной Кореей и Азербайджаном.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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