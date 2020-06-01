Что изменилось в жизни казахстанцев в мае

Так, 11 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения.

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в мае 2020 года, передает zakon.kz.

Режим ЧП

11 мая режим ЧП прекратил действовать в РК.

Экономика

Президент поручил создать Государственную комиссию по восстановлению экономического роста.

Труд

Внесены поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда. В частности:

- закреплен порядок заключения трудового договора в электронной форме в целях автоматизации учета трудовых договоров;

- установлена обязанность работодателей по созданию достойных условий труда и быта работникам;

- гарантируется сохранение за гражданами на период прохождения срочной воинской службы места работы, с дополнением обязанности работодателя по предоставлению отпуска без сохранения заработной платы на указанный период времени;

- работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, предоставлено право на режим неполного рабочего времени и др.

Документирование населения

На территории РК в период действия ЧП, а также в течение 60 календарных дней со дня его прекращения, считаются действительными следующие документы, срок действия которых истек или истекает в указанный период:

1. документы, удостоверяющие личность;

2. водительские удостоверения, в том числе временные, свидетельство о прохождении обязательного технического осмотра;

3. разрешения на приобретение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

4. разрешения на въезд и выезд (визы), разрешения на временное и постоянное проживание в РК, разрешения трудовому иммигранту и работодателю на привлечение иностранной рабочей силы, свидетельства лица, ищущего убежище.

Миграция населения

Внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования миграционных процессов, согласно которому термин "оралман" заменили на "кандас".

Семья и дети

Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты материнства и детства".

С 1 января 2020 года вводится отдельное пособие для семей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей, размер которого составляет от 42 тысяч до 74 тысяч тенге.

Ветераны

Принят закон "О ветеранах". В документе определены 5 социально-защищаемых категорий ветеранов, а также установлены меры социальной поддержки каждой из них.

Образование

Изменены Правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности в части приема документов и проведения конкурсного отбора претендентов.

Медицина

Изменены Правила прижизненного добровольного пожертвования тканей или органов после смерти в целях трансплантации.

Теперь сведения о лице, давшем добровольное согласие на пожертвование своих органов и тканей, вносятся в информационную систему "Регистр прикрепленного населения" ответственным лицом организации первичной медико-санитарной помощи.

Правоохранительные органы

С 9 мая в РК введен Стандарт полицейского. Для успешного выполнения возложенных задач полицейскому необходимо обладать такими личными качествами как: дисциплинированность; решительность и смелость; исполнительность; выносливость и стрессоустойчивость; интеллектуальность; развитое чувство долга и справедливости; честность и принципиальность; ответственность и добросовестность; самообладание; человечность; вежливость; коммуникабельность; стремление к самосовершенствованию.

Автомобили из Армении

Гражданам РК разрешена регистрация транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан РК в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года. Регистрация будет проведена в период с 1 июня по 1 сентября.

Мирные собрания

В РК регламентировали организацию и проведение мирных собраний. В частности, в центральных частях районов, городов, областей определяются специализированные места для проведения мирных собраний. Сокращены сроки подачи уведомлений о проведении митингов, разрешено проведение одиночных пикетов возле зданий госорганов.

Политические партии

Для регистрации политической партии в ее составе должно быть не менее двадцати тысяч членов партии, а не 40 000 как это было ранее.

Судебная практика в связи с ЧП

Верховный суд дал свои разъяснения по отдельным вопросам судебной практики в связи с введением чрезвычайного положения.

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