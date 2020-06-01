Лукашенко предупредил "майданутых"

Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи - президент.

Александр Лукашенко заявил, что не допустит организации "майданов" в стране, сообщает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом он сообщил на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.

Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам, - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также заявил, что майданов в Беларуси не будет.

Государственная безопасность - основа основ. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет, - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко призвал не проводить аналогии и не сравнивать то, что происходит в Беларуси, с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине.

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