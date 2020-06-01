Реконструкция пункта пропуска "Кордай" завершится до конца 2020 года 

В самый разгар дорожно-строительного сезона пункт пропуска "Кордай" функционирует только для пешеходов с 6:00 до 24:00 часов.

В Жамбылской области продолжается реконструкция пограничного пункта пропуска "Кордай" на границе с Республикой Кыргызстан. Уже в следующем году пропускная способность "Кордая" увеличится до 2500 автомобилей и 23 тысяч людей в сутки, сообщает zakon.kz.

Проектом предусмотрена масштабная реконструкция существующей проезжей части протяженностью 137 метров с 8-ю полосами движения, пропускных терминалов, КПП, здания пограничной службы и других прилегающих объектов пункта пропуска. Кроме того, в этом году специалистам предстоит выполнить работы по строительству нового инспекционно-досмотрового комплекса для быстрого досмотра. На сегодняшний день мобилизована вся необходимая техника и строительные материалы. В реализации объекта участвует 127 человек и задействовано 15 единиц техники. Площадь реконструкции пунтка пропуска составляет 3,5 га, - сообщили в МИИР РК.

Генеральным подрядчиком проекта является ТОО "Дорстрой". Технический надзор осуществляет ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг". Автор проекта – ТОО "Синтез".

В самый разгар дорожно-строительного сезона пункт пропуска "Кордай" функционирует только для пешеходов с 6:00 до 24:00 часов.

Пропуск автотранспорта осуществляется через близнаходящиеся пункты "Карасу", "Сортобе" и "Аухатты". Подъездные дороги к пунктам находятся в хорошем состоянии. Работы планируется завершить до конца текущего года.

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