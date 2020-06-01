Алик Айдарбаев: Сокращать производственный персонал КМГ мы не собираемся

В "КазМунайГазе" разработана концепция антикризисной программы.

Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев посетил с рабочим визитом Атыраускую и Мангистаускую области, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи с акимом Атырауской области Махамбетом Досмухамбетовым обсуждалась ситуация на Тенгизском месторождении в связи с распространением COVID-19. С акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым рассматривались вопросы организации вахтовой смены на добывающих предприятиях Компании.

Также глава КМГ провел совещания с участием руководителей дочерних предприятий, сервисных компаний и председателей профсоюзных организаций. В своих выступлениях Алик Айдарбаев отметил, что благодаря принимаемым противоэпидемиологическим мерам, ситуация на месторождениях стабильная, но вместе с тем поручил строго соблюдать меры профилактики на производстве.

Говоря о финансовом состоянии Компании, глава КМГ отметил, что для снижения негативного влияния рыночных условий в "КазМунайГазе" разработана концепция антикризисной программы, нацеленной на стабилизацию финансового состоянии, приведении расходов в соответствие со снизившимся доходами и подготовку к посткризисному развитию.

Так, в рамках реализуемых антикризисных мер по всей группе компаний сокращены расходы на 146 млрд тенге. Была пересмотрена организационная структура центрального аппарата и оптимизирована численность персонала на 34%. Были сокращены зарплаты топ-менеджеров на 30%, руководителей среднего звена – на 20%, а также до конца года отменены все премии и бонусы. Зарплаты рядовых сотрудников оставили на прежнем уровне. В центральном аппарате отказались от служебного автотранспорта для руководства.

Что касается дочерних компаний, то были сокращены все расходы, не влияющие на производство и занятость персонала. В зависимости от ситуации мы продолжим оптимизацию затрат. Сокращать производственный персонала мы не собираемся. Это наш главный принцип – сохранить рабочие места, – сказал Алик Айдарбаев.

Он дополнил, что из-за падения спроса на энергоресурсы и мировых цен на нефть, КМГ ожидает значительное снижение финансовых показателей по итогам года. Кроме того, в рамках соглашения ОПЕК+ Компания сокращает добычу, что неизбежно приведет к уменьшению соответствующих объемов работ подрядных организаций. Поэтому руководители дочерних и сервисных компаний должны оптимально распределить оставшиеся объемы работ до конца года.

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