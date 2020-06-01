В горах Алматы нашли женское тело. В КЧС рассказали подробности

Сейчас выясняют личность найденной.

В Алматы накануне нашли тело девушки. Говорить, что оно принадлежит пропавшей в прошлом году Асель Панаргалиевой еще рано. Об этом сказали в Комитете по чрезвычайным ситуациям, передает zakon.kz.

Мы можем сказать, что на сегодняшний день обнаружили тело девушки. Возможно это она, возможно нет. Тело доставили и сейчас ведутся следственные мероприятия, об итогах которого вам будет дополнительно сообщено, - отметили в КЧС.

Ранее в Республиканском оперативно-спасательном отряде сообщили, что 31 мая выше БАО в районе Космостанции нашли тело туристки Асель Панаргалиевой. В полиции Алматы отметили, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 26-летняя Асель Панаргалиева пропала 9 ноября 2019 года. Она одна отправилась в сторону Большого Алматинского пика.

Спасатели неоднократно обследовали ущелье Проходное, перевал Джусалы-кезень, маршруты от Космостанции до Большого Алматинского озера и от Большого Алматинского озера до Коммунальника (бывший дом отдыха), обследовали все открытые строения Тянь-Шаньской астрономической обсерватории, облетели территории, где могла пропасть девушка, но так ее и не нашли. В итоге они заявили, что весной продолжат поиски.

Родные Асель Панаргалиевой объявили вознаграждение за любую информацию о ней. Тогда поступили данные о том, что девушку видели спускающейся в сторону города еще 9 ноября.

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