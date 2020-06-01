Появилось видео задержания закладчика наркотиков в столице
Он водворен в изолятор временного содержания.
Фото : кадр из видео1 июня 2020, 17:13
В Нур-Султане задержан 19-летний парень, который путем закладок занимался распространением синтетических наркотиков, сообщает zakon.kz.
При задержании у гр. "З" 2001 года рождения были изъяты сильнодействующие наркотические и психотропные вещества, расфасованные в полиэтиленовые пакеты. Указанные вещества приобщены к материалам уголовного дела. Вес изъятой крупной партии "синтетики" приравнен к более 300 разовым дозам для употребления. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет сумму около 500.000 тенге, - сообщили в полиции.
По данному факту ведется досудебное расследование. Он водворен в изолятор временного содержания.
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