Появилось видео задержания закладчика наркотиков в столице 

Он водворен в изолятор временного содержания.

Фото : кадр из видео

В Нур-Султане задержан 19-летний парень, который путем закладок занимался распространением синтетических наркотиков, сообщает zakon.kz.

При задержании у гр. "З" 2001 года рождения были изъяты сильнодействующие наркотические и психотропные вещества, расфасованные в полиэтиленовые пакеты. Указанные вещества приобщены к материалам уголовного дела. Вес изъятой крупной партии "синтетики" приравнен к более 300 разовым дозам для употребления. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет сумму около 500.000 тенге, - сообщили в полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование. Он водворен в изолятор временного содержания.

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