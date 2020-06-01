Жители Кордайского района разводят лошадей на кредитные средства

Ровесникам хочу сказать: открывайте свой бизнес и работайте на себя, сейчас для этого есть все возможности - Ибрагимов.

В селе Альжан ана Кордайского района живет Рафик Ибрагимов. В прошлом тракторист, он открыл собственное хозяйство и занимается разведением лошадей. Помогла ему в этом Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", сообщает zakon.kz.

На этой земле родились мои родители, я и мои дети. Решив начать свой бизнес, пошел на курсы. После окончания написал свой проект и получил в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства кредит на разведение лошадей. На 3,4 млн тенге купил восемь кобыл, жеребца и сено. Жеребят откармливаем и продаем на мясо, кобыл оставляем для разведения. Как положено, лошади вовремя получают нужные вакцины. Кредит оформил на 6,5 лет, поставил в залог дом. Мне дали полгода каникул, в первый раз я оплатил проценты, следующий платеж будет в августе, ровно через год после получения. Я всем советую, это хорошая помощь, – поделился фермер.

У Рафика Ибрагимова четверо детей. Старший Сеймур, получив профессию техника-ветеринара, пошел по стопам отца.

У меня есть свой дом, постройки, пока не женился. В декабре прошлого года вслед за отцом получил кредит - 4 млн тенге. Тоже закупил лошадей. Помимо этого, держим коров и бычков на откорме. Ровесникам хочу сказать: открывайте свой бизнес и работайте на себя, сейчас для этого есть все возможности, – рассказал Сеймур Ибрагимов.

По словам директора Жамбылского филиала Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Базаркула Мырзагалиева, в прошлом году по программе "Еңбек" более 1400 жителей области получили микрокредиты на развитие животноводства, растениеводства, других направлений деятельности. В этом году на эти цели планируется направить порядка 4 миллиардов тенге. Справочная информация – по телефону 8 800 080 3505.

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