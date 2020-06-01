Бекшин: Карантинные мероприятия в Алматы сохраняются

Установка блокпостов была одной из основных карантинных мер.

На брифинге в РСК главный санитарный врач Алматы рассказал о ситуации с коронавирусом в городе, передает zakon.kz.

На сегодня, по словам Жандарбека Бекшина, в городе зарегистрировано 2 647 случаев регистрации коронавиурса. За неделю ежедневный прирост составлял от 1,7 до 4,8%.

Из выявленных случаев 3,7% - завозные (97 случаев), в том числе из-за границы 66 - случаев. 748 случаев выявлены при профилактическом обследовании - 28,5 %, при самообращении - 78 случаев, контактные - 1 790 случаев.

Спикер отметил, что основное число случаев - более 90% - выявлены при профилактических скринингах, в том числе среди контактных.

Из заболевших 89% - работающие граждане, 1,6 % - пенсионеры, 4,6 - неработающие.

По словам Бекшина, в Алматы ликвидировали практически все крупные очаговые участки.

Главный санврач отметил, что, несмотря на снятие блокпостов, карантинные ограничительные мероприятия в целом сохраняются. Установка блокпостов была одной из основных карантинных мер.

На сегодня городские власти проводят системную работу по подготовке предприятий к возобновлению работы.

Бекшин отметил, что на сегодня снята часть карантинных мер, касательно въезда и выезда граждан. Городские власти дали возможность вернуться к работе предприятиям и их работникам, но при условии соблюдения всех ограничительных мероприятий, которые были во время карантина на тех или иных объектах. Он также добавил, что в зависимости от санэпидситуации будут рассматриваться и вопросы продолжения работы в удаленном формате.

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