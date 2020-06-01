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Еще 54 казахстанца победили коронавирус

Итого выздоровевших в Казахстане - 5458.

Фото : 24tv.ua1 июня 2020, 17:34

Еще 54 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: город Шымкент - 34,
Костанайская область - 1,
Кызылординская область - 2,
Туркестанская область - 15,
Северо-Казахстанская область - 2, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5458.


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