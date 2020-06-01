Как нужно защищать права ребенка - мнение психоаналитика

Если в семье есть любовь, ребенок не будет искать ее в другом месте.

Как научить ребенка самостоятельности, как родителям налаживать отношения с детьми и как необходимо защищать права детей. Об этом к Международному дню защиты детей рассказала психоаналитик Жанар Оспанова, передает zakon.kz.

Самостоятельность: давать возможность ребенку развиваться

Все мы родом из детства. Зигмунд Фрейд открыл в человеке ребенка, а Клайн в ребенке – младенца. Как мы будем себя вести в детстве, точно так же - во взрослой жизни. Меня радует то, что родители уделяют огромное внимание своим детям. Они проявляют заботу и советуются с психологами, коучами. С самого рождения ребенка нужно учить самостоятельности. Когда он только появляется на свет, безусловно, он зависим от мамы. В это время за ребенком следит мама, так у них происходит контакт. После четырех месяцев, если будет установлен правильный контакт, уже можно оставлять ребенка на пять минут. С этого момента нужно увеличивать расстояние отдаления. Ребенку нужно разрешать проявлять свои эмоции, он должен самостоятельно ползать и научиться ходить. Как мы делаем на самом деле? Если ребенок не достает игрушку, то сразу же отдаем ему. Надо давать возможность ребенку самому развиваться. Это и есть самостоятельность, - сказала она в интервью МИА "Казинформ".

По мнению Жанар Оспановой, многие родители не хотят отпускать детей в детсад по различным причинам.

"Многие родители жалуются, что ребенок часто болеет, поэтому не хотят отпускать ребенка в садик. Когда ребенок ходит на улице, мы не хотим чтобы он падал. Но как он будет знать, что хорошо и что плохо, если мы ему ничего не разрешаем. Конечно, надо присматривать, но надо и позволять ребенку самостоятельно двигаться. Мамы хотят, чтобы ребенок ровно держал ложку, правильно кушал. Если он что-то потащит, мы боимся и говорим, уронишь, упадешь. Но в таких случаях ребенок будет в себе сомневаться, не будет уверенности", - рассказала она.

Баланс между "да" и "нет"

Мы всегда говорим ребенку: "Какой бы ты ни был, я тебя все равно буду любить!". Нужно давать волю ребенку. Кроме того, необходимо объяснять: что какие-то вещи делать нельзя. К примеру, не подпускать к электрическому току. Должен быть баланс между "да" и "нет". Ребенок должен понимать, что можно и что нельзя. В магазине дети многое хотят купить. Нужно говорить: "Ты возьмешь только это". Ребенок должен понимать, что не все разрешается. Мы даем ребенку телефон и балуем их этим, но мы не говорим о времени. Нужно говорить, что разрешили поиграть с телефоном только пять или десять минут. После нужно забирать и постепенно приучать ребенка к этому", - отметила психоаналитик.

Для ребенка мама – это весь мир

Во время беседы Жанар Оспанова также пояснила, что нужно делать тем родителям, которые потеряли контакт с детьми. Как снова наладить с ними отношения?

"Таких родителей очень много. К примеру, мама кормит ребенка грудью. Но контакта нет. Для ребенка мама – это весь мир. Через маму и через грудное молоко ребенок познает мир. Если нет этого контакта, ребенок больше не будет доверять миру. Родитель должен признавать ошибку и осознавать, где допустил эту ошибку. С ребенком надо разговаривать, говорить, что он чувствует. К примеру, в моей практике был такой случай: девочка-подросток потеряла контакт с мамой, когда ей было восемь лет. Они куда-то переехали. Это тоже сказывается на ребенке. А родители не говорили ей об этом. Из-за этого она остановилась в развитии, потому что переезд – это новый дом, новая школа и новая среда общения, которая не привычна ей. Она осталась в состоянии переживания. Поэтому родителям нужно говорить с детьми об их чувствах. Нужно все проговаривать. С детьми то же самое. На самом деле подросток – это тот же ребенок. Все мы ставили в пример взрослых, хотим быть похожими на маму. Родителям также надо научиться побыть в роли ребенка. Родитель должен говорить, что будет рядом, всегда будет любить", - подчеркнула психоаналитик.

Ребенок – это не собственность родителей

По словам Жанар Оспановой, ребенка хочет родитель, поэтому он должен уважать его и понимать, что это не его собственность.

Необходимо уважать права ребенка и смотреть на него, как на личность. Когда я задаю вопрос женщинам, почему вам нужен ребенок, многие не знают ответа на этот вопрос. Иметь ребенка – это сложный процесс, что означает не только ухаживать за ним, но и отдавать ему всю любовь. Бить ребенка нельзя, срываться на нем тоже нельзя, нужно защищать от домашнего насилия. Защита заключается в этом, знать, что он личность. И уважать его потребности. Если этого не делать, он не вырастет самостоятельным, - пояснила психоаналитик.

Если в семье есть любовь, ребенок не будет искать ее в другом месте

"Родители обращаются ко мне по разным вопросам. Бывает, что ребенок гиперактивный либо замкнутый. Многие дети в четыре-пять лет не разговаривают. Кроме того, существует проблема, когда в семье воспитываются несколько детей, три или четыре ребенка. Это называется "сиблинговая зависть". Любой ребенок хочет быть единственным и хочет быть любимым ребенком. Поэтому рекомендую родителям второго ребенка заводить через четыре-пять лет после рождения первенца. До пяти лет первый ребенок должен получить от родителей всю заботу и любовь. Это в идеальном случае. Он должен нормально пройти все стадии. Когда разница в возрасте между детьми один или два года, то первый ребенок уже теряет свою маму, так как младенец требует больше времени и ухода", - рассказала Жанар Оспанова.

По ее словам, чтобы решить проблему замкнутости ребенка, необходимо работать как с родителями, так и с детьми.

"Может быть проблема в родителях. Возможно, какая-то проблема произошла в семье. Мы стараемся работать с родителями, беседовать с ними. Только после этого разговариваем с детьми. Беседу можно проводить с помощью рисунков либо ролевых игр. То есть в своих рисунках дети могут говорить о проблемах в семье", - подчеркнула психоаналитик. В завершение беседы она дала рекомендации родителям, как необходимо беседовать с детьми. "Дети всегда хотят внимания. Если ребенок растет в семье, где есть любовь, то он не будет искать ее где-то в другом месте. Когда ребенок вернулся из садика или школы, поинтересуйтесь, как он провел время, послушайте его, обнимите и поцелуйте. Хотя бы три минуты послушайте. Книг и тренингов, посвященных этой теме, очень много. Мамам часто советую книгу А.Н Некрасова "Материнская любовь". В ней отражены отношения родителя и ребенка", - заключила Жанар Оспанова.

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