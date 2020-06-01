Кульгинов: Дети - наше будущее
Государством уделяется особое внимание развитию сферы образования и поддержке детей с особыми потребностями.
Алтай Кульгинов поздравил родителей и детей с 1 июня - с Днем защиты детей, сообщает zakon.kz.
По информации столичного акимата, свое поздравление он написал в Instagram.
Дети - наше будущее, государством уделяется особое внимание развитию сферы образования и поддержке детей с особыми потребностями. Акиматом данная работа ведется на системной основе. Во время встреч с родителями детей с особыми потребностями был поднят ряд вопросов: расширение сети реабилитационных центров, увеличение количества инватакси, вопросы трудоустройства и т.д. В городе 5,5 тыс. детей с особыми потребностями. Работаем над созданием условий для реабилитации детей, - сказал аким столицы.
Первое. С прошлого года начали готовить задел по расширению Центров для реабилитации детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдромом Дауна и др. Летом текущего года откроем несколько реабилитационных Центров:
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-Аутизм-центр "Асыл Мирас" (ул. Валиханова). Предоставление нового помещения позволит охватить в два раза больше детей с диагнозом аутизм.
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-Реабилитационный Центр "Erekshe balalar". В прошлом году финансирование на одного ребенка в день составляло 2 820 тг. Увеличили сумму в два раза, подняли оклад соцработникам центра, помогли со зданием. В данном Центре оказывают помощь детям с диагнозами ДЦП, аутизм, синдромом Дауна.
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-Реабилитационный центр "Орда". Данное учреждение будет оказывать помощь детям с синдромом Дауна и аутизмом.
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Второе. Родителям детей оказываем помощь в трудоустройстве, получении допобразования, медпомощи и т.д.
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Третье. Также в столице ведем строительство детского сада для детей с нарушениями зрения, на базе ипподрома строим крытый манеж для занятий иппотерапией. Кроме того, летом начнется строительство реабилитационного центра. Количество инватакси увеличили более чем в два раза.
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Четвертое. На первых этажах новых зданий будем располагать медцентры, детсады, реабилитационные центры.
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Работу в данном направлении будем вести на системной основе, - заключил он.
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Поздравляю родителей и детей с 1 июня - с Днём защиты детей! ⠀ Дети - наше будущее, государством уделяется особое внимание развитию сферы образования и поддержке детей с особыми потребностями. Акиматом данная работа ведётся на системной основе. Во время встреч с родителями детей с особыми потребностями был поднят ряд вопросов: расширение сети реабилитационных центров, увеличение количества инватакси, вопросы трудоустройства и т.д. В городе 5,5 тыс. детей с особыми потребностями. Работаем над созданием условий для реабилитации детей. ⠀ Первое. С прошлого года начали готовить задел по расширению Центров для реабилитации детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдромом Дауна и др. Летом текущего года откроем несколько реабилитационных Центров: ⠀ -Аутизм-центр «Асыл Мирас» (ул. Валиханова). Предоставление нового помещения позволит охватить в два раза больше детей с диагнозом аутизм. ⠀ -Реабилитационный Центр «Erekshe balalar». В прошлом году финансирование на одного ребёнка в день составляло 2 820 тг. Увеличили сумму в два раза, подняли оклад соцработникам центра, помогли со зданием. В данном Центре оказывают помощь детям с диагнозами ДЦП, аутизм, синдромом Дауна. ⠀ -Реабилитационный центр «Орда». Данное учреждение будет оказывать помощь детям с синдромом Дауна и аутизмом. ⠀ Второе. Родителям детей оказываем помощь в трудоустройстве, получении допобразования, медпомощи и т.д. ⠀ Третье. Также в столице ведем строительство детского сада для детей с нарушениями зрения, на базе ипподрома строим крытый манеж для занятий иппотерапией. Кроме того, летом начнётся строительство реабилитационного центра. Количество инватакси увеличили более чем в два раза. ⠀ Четвёртое. На первых этажах новых зданий будем располагать медцентры, детсады, реабилитационные центры. ⠀ Работу в данном направлении будем вести на системной основе.
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