Кульгинов: Дети - наше будущее

Государством уделяется особое внимание развитию сферы образования и поддержке детей с особыми потребностями.

Алтай Кульгинов поздравил родителей и детей с 1 июня - с Днем защиты детей, сообщает zakon.kz.

По информации столичного акимата, свое поздравление он написал в Instagram.

Дети - наше будущее, государством уделяется особое внимание развитию сферы образования и поддержке детей с особыми потребностями. Акиматом данная работа ведется на системной основе. Во время встреч с родителями детей с особыми потребностями был поднят ряд вопросов: расширение сети реабилитационных центров, увеличение количества инватакси, вопросы трудоустройства и т.д. В городе 5,5 тыс. детей с особыми потребностями. Работаем над созданием условий для реабилитации детей, - сказал аким столицы.

Первое. С прошлого года начали готовить задел по расширению Центров для реабилитации детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдромом Дауна и др. Летом текущего года откроем несколько реабилитационных Центров:

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-Аутизм-центр "Асыл Мирас" (ул. Валиханова). Предоставление нового помещения позволит охватить в два раза больше детей с диагнозом аутизм.

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-Реабилитационный Центр "Erekshe balalar". В прошлом году финансирование на одного ребенка в день составляло 2 820 тг. Увеличили сумму в два раза, подняли оклад соцработникам центра, помогли со зданием. В данном Центре оказывают помощь детям с диагнозами ДЦП, аутизм, синдромом Дауна.

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-Реабилитационный центр "Орда". Данное учреждение будет оказывать помощь детям с синдромом Дауна и аутизмом.

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Второе. Родителям детей оказываем помощь в трудоустройстве, получении допобразования, медпомощи и т.д.

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Третье. Также в столице ведем строительство детского сада для детей с нарушениями зрения, на базе ипподрома строим крытый манеж для занятий иппотерапией. Кроме того, летом начнется строительство реабилитационного центра. Количество инватакси увеличили более чем в два раза.

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Четвертое. На первых этажах новых зданий будем располагать медцентры, детсады, реабилитационные центры.

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Работу в данном направлении будем вести на системной основе, - заключил он.

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