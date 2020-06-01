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Из-за нарушений техники безопасности погибли четверо рабочих в Актюбинской области

Заведено уголовное дело.

Фото : inbusiness.kz1 июня 2020, 17:43

28 мая на Актюбинском заводе хромовых соединений произошло происшествие в результате нарушений техники безопасности. В результате чего четыре работника 4-го цеха завода АО "АЗХС" от химических ожогов и отравления скончались на месте, сообщает zakon.kz.

Двое работников находятся в больнице.

По данному факту подразделением ДП Актюбинской области зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное ст. 156 ч. 4 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Были нарушены правила техники безопасности в ходе проведения работ по очистке 50-кубовой емкости, в которой ранее находилось химическое вещество "гидроксил".

По подозрению в порядке ст. 128 УПК РК задержаны мастер участка, начальник отдела, и начальника цеха № 4, в отношении всех троих избрана мера пресечения "Содержание под стражей", - сообщили в полиции.

Назначены все экспертизы, изъята документация по технике безопасности, журналы выдачи нарядов, должностные инструкции.

Проводится дальнейшее расследование.


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