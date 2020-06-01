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ДТП на блокпосту в Алматы: полицейский из реанимации переведен в палату

Дыхание самостоятельное,свободное.

Фото : kubnews.ru1 июня 2020, 17:50

Жандарбек Бекшин, главный санитарный врач Алматы на онлайн-брифинге рассказал о состоянии полицейского, пострадавшего на блокпосту, сообщает zakon.kz.

По его словам, состояние пострадавшего тяжелое, но с положительной динамикой.

В настоящее время состояние пациента стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Сохраняется общемозговой синдром. Дыхание самостоятельное,свободное. Переведен в отделение нейрохирургии, - сказал Бекшин.

Он уточнил, что лечение пациент получает согласно протоколам МЗ РК.

25 мая в Карасайском районе Алматинской области пьяный водитель 1992 года рождения наехал на блокпост и патрульную машину. На месте скончался 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев. Его коллега Дастан Абдыканов 1994 года рождения был доставлен в тяжелом состоянии в ближайшую больницу и скончался там. Еще один пострадавший сотрудник полиции в тяжелом состоянии.


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