62 человека утонули в Казахстане с начала 2020 года

Многие не соблюдают правила безопасности, по случайности падают в воду, кто-то купается в нетрезвом состоянии, из-за чего и происходят трагедии.

В Казахстане с начала года утонули 62 человека, из которых 22 - дети. Об этом сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Владимир Беккер, передает корреспондент zakon.kz.

С начала года утонуло 62 человека, в том числе 22 ребенка. В Туркестанской области утонуло шесть человек, все дети. Так, 24 человека утонули по причине несоблюдения правил: завороты, сильное течение, судороги конечностей. 10 детей - в результате падения в воду. Взрослые оставляют детей без присмотра, эти дети падают в арыки, каналы, различные водоемы и погибают. Девять человек из-за купания в нетрезвом состоянии, - сообщил Владимир Беккер во время брифинга.

Он отметил, что руководство областей будет принимать отдельное решение по открытию купального сезона. Но с 1 июня купальный сезон планируют начать в Алматы, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Кзахстанской, Туркестанской областях и в Шымкенте.

В Нур-Султане и Павлодарской области с 10 июня, в Восточно-Казахстанской области с 13 июня. В Атырауской области 15 июня и Мангистауской - 25 июня.

Длительное купание в недостаточно теплой воде не только опасно для здоровья. Рекомендуем такой режим купания: от +18 градусов - не более 6-8 минут, при температуре воды +20 - 10-12 минут, при температуре воды выше 23 градусов - купание до 15 минут, - добавил глава КЧС МВД.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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