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Проводить свадьбы и банкеты пока нельзя в Алматы - Бекшин

Главный санврач Алматы еще не разрешил проводить банкеты и свадьбы.

Фото : Акимат Алматы1 июня 2020, 18:03

Проводить банкеты и свадьбы в Алматы пока еще нельзя. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

На сегодня мы определили, что у нас должны работать предприятия общепита. Банкеты, свадьбы, встречи, увеселительные, коллективные мероприятия на предприятиях общепита еще не разрешены, - сказал он.


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