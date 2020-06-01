Проводить свадьбы и банкеты пока нельзя в Алматы - Бекшин

Главный санврач Алматы еще не разрешил проводить банкеты и свадьбы.

Проводить банкеты и свадьбы в Алматы пока еще нельзя. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

На сегодня мы определили, что у нас должны работать предприятия общепита. Банкеты, свадьбы, встречи, увеселительные, коллективные мероприятия на предприятиях общепита еще не разрешены, - сказал он.

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