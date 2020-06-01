Как прививают молодежи неприятие к коррупции

Любые методы хороши.

Не секрет, что формирование личности, ценностных ориентиров человека происходит именно в детстве и юности. Кто и как помогает молодым казахстанцам не сбиться с пути и понять, что "решать вопросы за энную сумму" – это зло, выяснял корреспондент zakon.kz.

Борьба с коррупцией в любом государстве идет сразу на двух фронтах. Во-первых, это строгий контроль за людьми, ответственными за принятие определенных решений, от которых зависит выдача разрешений и актов. Достигается это с помощью законодательных новшеств, упрощения процедур, а также внедрения цифровых технологий в процесс оказания государственных услуг, чтобы исключить влияние человека на принятие решений, где это возможно. В Казахстане эта работа идет непрерывно, в соответствии с объявленным Президентом страны принципом "Слышащее государство" проводится работа по усилению обратной связи и открытости перед жителями.

К слову, в ходе коллегии Агентства по делам государственной службы стало известно, что за последние 3 года количество услуг, оказанных в электронном виде, выросло в 1,5 раза, что привело более чем к двукратному сокращению услуг, оказываемых через госорганы в бумажной форме.

А в начале этого года на заседании Правительства премьер-министр Аскар Мамин поручил в текущем году достичь 90%-ного уровня автоматизации госуслуг. Госорганам в кратчайшие сроки проработать и внести в реестр государственных услуг необходимые изменения, в том числе по 20 мерам господдержки.



Но есть и другой фронт борьбы с коррупцией. По ту сторону от чиновников находятся простые люди. К сожалению, некоторые привыкли "идти в обход", ошибочно полагая, что якобы легче дать взятку, чем официально подавать запросы. Искоренить такое мышление – задача номер один для антикоррупционной службы.

В Антикоррупционной службе Алматы отмечают, что чем раньше начать рассказывать людям, что такое хорошо, а что такое плохо, тем больше шансов, что новое, молодое поколение казахстанцев, среди которых будут и поступающее как на госслужбу, и те, кто будет просто обращаться в госорганы за каким-либо документом, не будут даже задумываться о каких-либо взятках, подарках за "решение вопроса".

Руководитель республиканского проектного офиса "Sanaly urpaq" Каиржан Токушев возглавляет работу по искоренению коррупционных правонарушений в сфере образования и формированию антикоррупционного мышления у подрастающего поколения. В казахстанских вузах действуют студенческие клубы "Sanaly urpaq", в школах - клубы "Адалдык", где во внеурочное время с молодым поколением казахстанцев ведут беседы на темы справедливости и добропорядочности.

В этом году на республиканском уровне центр прикладных исследований "Талап" провел онлайн-анкетирование среди студентов. По его итогам выяснилось, что 94% студентов не сталкивались с фактами коррупции в вузах, хотя в прошлом году 73,5% студентов не сталкивались с фактами коррупции, - сказал Каиржан Токушев.

По его словам, "Sanaly urpaq" проводит работу и с теми, кто по ту сторону от студентов - ректорами, проректорам, руководителями колледжей, школ по всей республике. Эта работа не прекращалась даже во время карантина и режима ЧП, просто перешла в формат онлайн.

Мы им даем конкретные антикоррупционные рекомендации. Сейчас министерство образования и науки приняло антикоррупционный стандарт для вузов. Это нормативно-правовой акт, его обязаны исполнять. Время уговоров уходит, наступило время персональной ответственности за эффективность профилактики коррупционных правонарушений, - заявил Токушев.

Он настаивает на том, что нетерпимость к коррупции можно воспитать, опираясь на традиции казахского народа. Абай Кунанбаев говорил, что "творить добро – долг каждого человека", а слова Бауыржана Момышулы о том, что "признание честности – дело верного человека" напоминают всем нам о том, что добропорядочность ценится во все времена.

Тем не менее, время не стоит на месте, и опору на традиции необходимо сочетать с современными направлениями, чтобы молодым людям было интересно узнавать о важных вещах, а не потому что "так надо".

Первый заместитель руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции Алматы Данияр Таумурат настаивает на том, что в вопросах профилактики коррупции среди молодежи нужно говорить на их языке.

Превенция – это изменение сознания граждан в сторону неприятия коррупции. Подрастает молодое поколение, их интересует современная подача, поэтому мы поддерживаем такие начинания, как, например, постер и мурал на антикоррупционную тематику в формате комиксов. Один из вариантов, как прийти к массовому неприятию коррупции среди казахстанцев, который интересен как раз молодежи, - сказал Данияр Таумурат.

Действительно, в Алматы на стен одного из домов в микрорайоне Самал появился соответствующий мурал.

На нем изображен человек, который совершает коррупционное правонарушение, но этим самым он не только разрушает страну, но и себя тянет на дно. У коррупционера на шее висит булава, которой он наносит удар по стране. Внизу видны последствия – несчастный случяай, пожар, сироты. Его задерживает супергерой Антикор, похожий на Супермена, - рассказал автор мурала Жумадил Елюкенев.

Для детей подготовлены плакаты с яркими картинками и красочным текстом, чтобы они, любуясь рисунками, запоминали, что, например, "в конвертах должны быть только письма".

Первый заместитель руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции Алматы сообщил, что в ведомстве готовы поддерживать такой креатив и дальше, возможно, будет создан целый комикс на антикоррупционную тематику.

Кроме того, в Алматы открылся сервисный центр "Аntikor Оrtalygy" в формате "Openspace". Здесь жители Алматы смогут оставить свои обращения и жалобы по вопросам противодействия коррупции. Как отмечал во время рабочего визита в Алматы председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Алика Шпекбаева, работа с акцентом на конкретных "проблемных зонах" и их решение как раз и является эффективным методом предупреждения коррупции.

Борьба с коррупцией не прекращается ни на минуту. И как быстро Казахстан сможет победить это зло, зависит, в том числе, от нас с вами. Чем быстрее каждый человек осознает, что коррупция – путь в никуда, тем комфортнее и безопаснее будет проживание в нашей стране.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!