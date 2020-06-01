Изнасилование несовершеннолетней - информацию о суициде подозреваемого опровергли

Горожан просят не доверять непроверенной информации и не делать преждевременных выводов.

В казахстанских соцсетях распространяется информация о том, что подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней покончил жизнь самоубийством в СИЗО Актау. В ДУИС Мангистауской области это сообщение опровергли, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Информация о суициде появилась сегодня, 1 июня.

Это не соответствует действительности. В настоящий момент подследственный находится в учреждении подведомственному департаменту уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области. Жизни и здоровью подследственного ничего не угрожает, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Горожан просят не доверять непроверенной информации и не делать преждевременных выводов.

Подозреваемого в изнасиловании девочки 2005 года рождения задержали в Актау 8 мая.



Накануне жители города сняли на видео массовое задержание. По неподтвержденным данным, задержание было связано с этим происшествием.

12 мая в 5 микрорайона города Актау сотрудники полиции задержали несколько человек за массовый сбор у дома №4.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что на пульт дежурного 102 управления полиции Актау поступил вызов о массовом скоплении людей, при том, что существуют запрет собираться группами более трех человек.

Батальон патрульной полиции управления полиции города Актау прибыл на место происшествия и доставил мужчин в управление полиции Актау для выяснения обстоятельств.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!