35 детей выпали из окон с начала года в Казахстане

Наибольшее количество таких случаев зарегистрировано в Нур-Султане и Карагандинской области.

35 детей выпали из окон в Казахстане с начала года. Об этом сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккер, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что в прошлом году всего было зарегистрировано 111 таких случаев.

За пять месяцев - 35 случаев выпадения детей из окон в возрасте от одного до восьми лет. В разрезе регионов: в Нур-Султане - восемь, в Карагандинской области - семь, Жамбылской - три, Павлодарской - два, Западно-Казахстанской - два, Атырауской - два, Кызылординской - два, Костанайской, Акмолинской и в Алматы - по два, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской - по одному, - сообщил Владимир Беккер во время брифинга.

По его словам, КЧС обратился в комитет по делам строительства, чтобы оборудовать все окна в домах специальными устройствами, которые бы ограничивали их открывание в целях избежания выпадения детей. И уже в новых домах такие устройства появятся.

Эти устройства стоят не очень дорого, от 1 000 до 2 000 тысяч тенге. Но я думаю, основной проблемой является не отсутствие этих устройств на окнах. Проблема в том, что родители оставляют детей без присмотра. 35 случаев за пять месяцев, я считаю, что это очень много, - добавил глава КЧС МВД.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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