Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев с днем защиты детей

Создание условий для полноценного развития и самореализации детей – один из основных приоритетов партии "Nur Otan".

Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" обратился к казахстанцам, поздравив их с Международным днем защиты детей, сообщает zakon.kz.

Об этом Бауыржан Байбек написал в своем Instagram.

Создание условий для полноценного развития и самореализации детей – один из основных приоритетов партии "Nur Otan". В рамках проекта "Бақытты отбасы" партией создан Республиканский общественный совет по вопросам семьи, женщин и защите прав детей. Только за один год его деятельности проинспектировано более 1300 организаций образования, здравоохранения и социальной защиты. Даны рекомендации по улучшению условий в детских учреждениях.

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Сегодня нашими депутатами ведется активная работа над законопроектом по защите прав детей и борьбе с семейно-бытовым насилием в рамках рабочих групп Мажилиса Парламента.

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По инициативе партии запущена работа оперативных групп по выявлению насилия в семьях. В ряде регионов созданы центры социальной поддержки для многодетных матерей, психологической поддержки для детей и подростков, проводится обучение родителей особенных детей, - пишет первый заместитель председателя партии "Nur Otan".

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто посвятил себя заботе и воспитанию детей. Наша общая задача – обеспечить счастливое детство для каждого маленького казахстанца! – заключил Бауыржан Байбек.

Сегодняшний праздник - еще один повод окружить вниманием и заботой каждого ребенка в нашей стране.

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