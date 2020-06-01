Алматинская полиция задержала иностранцев с крупной партией героина

Подозреваемые водворены в ИВС ДП Алматы.

В разработку алматинских оперативников попал 46-летний гражданин Таджикистана, сбывавший нарктотик "героин". Его взяли с поличным при продаже дозы, сообщает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, в спланированной операции полицейским удалось выйти на крупного дилера. Им оказался 49-летний гражданин Таджикистана, проживавший в микрорайоне "Айнабулак" вместе со своими земляками. Он поставлял "продукцию" своего "компаньона" – гражданина К., который, в свою очередь, фасовал и реализовывал товар по дозам и граммам.

В ходе задержания подозреваемого в автомобиле LADA под сиденьем был обнаружен полиэтиленовый сверток с веществом бежевого цвета в виде комочков.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, содержанием свертка, как и полагали, оказался "героин", общим весом 109,06 грамм. Далее сразу же был задержан гражданин Таджикистана Х., у которого при обыске в квартире было обнаружено еще два свертка общим весом 24,64 грамма. Подозреваемые водворены в ИВС ДП Алматы. Они будут нести ответственность перед законом по статье 297 УК РК – "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере". Также в этом доме проживали еще трое подданных Таджикистана с грубым нарушением миграционного законодательства. К ним по линии миграционной службы уже приняты меры, – сказал начальник Управления по противодействию наркобизнесу ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

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