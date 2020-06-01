Тугжанов поручил акиматам регионов провести оперативную работу по выдаче актов готовности туристических объектов.

1 июня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова проведено селекторное совещание с участием руководства министерств, НПП "Атамекен" и акиматов регионов по вопросам возобновления туристического сезона в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По информации сайта главы правительства, на совещании было отмечено, что Правительством оказана существенная государственная поддержка отрасли в условиях чрезвычайного положения в части освобождения от налога на имущество, уплаты налогов и других платежей с фонда оплаты труда и другое.

Также на законодательном уровне прорабатываются дополнительные меры поддержки отрасли:

возмещение до 10% от суммы инвестиций при строительстве, реконструкции и оснащении туристских объектов и предоставление преференций;

субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста;

возмещение авиакомпаниям 100% провозной платы за детей по внутренним авиамаршрутам;

возмещение 25% затрат субъектов предпринимательства по строительству и содержанию объектов придорожного сервиса;

возмещение 25% затрат туроператоров и турагентств по приобретению транспортных средств туристского класса.

В рамках Госпрограммы развития туристской отрасли на 2019-2025 гг. из республиканского бюджета было профинансировано подведение инфраструктуры к 44 туристическим проектам на 51,5 млрд тг, что является рекордным уровнем поддержки отрасли.

На совещании было доложено о полной готовности возобновления туристского сезона в Казахстане: разработаны алгоритмы работы туристских объектов, запущены авиамаршруты, железнодорожные и автобусные перевозки пассажиров.

По итогам совещания Тугжанов поручил акиматам регионов провести оперативную работу по выдаче актов готовности туристических объектов, разработке новых туристических маршрутов и пакетов, а также усилить работу по привлечению инвестиций в сферу.

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