В Атырауской области на 800 тонн увеличилась добыча рыбы

Около 5000 тонн, была переработана. Из них 4069 тонн экспортирована в другие страны.

В весеннюю путину было выловлено 6 492 тонны рыбы, выделенный лимит был освоен на 87%, сообщает служба коммуникаций Атырауской области, сообщает zakon.kz.

По информации управления рыбного хозяйства Атырауской области, на весеннею путину в текущем году по Урало-Каспийскому бассейну была выделена квота на вылов 7434 тонны рыбы (в Каспийском море – 3 190 тонн, в Урале – 2 223 тонны, на Кигаче – 2 021 тонна).

Если сравнить этот показатель с прошлым годом, то в этом году нашими рыбаками было выловлено на 794 тонны больше (в 2019 году - 5 698 тонны), - отметили в управлении рыбного хозяйства.

Стоит отметить, что большая часть выловленной рыбы, около 5000 тонн, была переработана. Из них 4069 тонн экспортирована в другие страны - Россия, Украина, Азербайджан, Израиль.

В настоящее время в Атырауской области добычей и переработкой рыбы занимаются 18 производственных предприятий различных форм собственности (из них 2 осетровых рыбоводных завода: РГКП "Атырауский осетровый рыбоводный завод", РГКП "Жайык-Атырауский осетровый рыбоводный завод").

В 2020 году для рыбоводных заводов, в целях выполнения государственного заказа, было выловлено 269 производителей. В прошлом году было выловлено 241 штук рыбы осетровых пород. Эти два завода ежегодно выпускают в Каспийское море более 7 млн. штук молоди рыб осетровых видов, полученных искусственным путем.

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