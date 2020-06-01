36 человек прописались у жителя Актау в гараже

Регистрация идет на протяжении нескольких лет.

Мужчина обнаружил 36 "жильцов" в своем гараже, зайдя в личный кабинет на портале "Электронного правительства", сообщает zakon.kz.

Житель Актау признается, что не знает ни одного из указанных в списке зарегистрированных людей. Александр Полищук обратился в прокуратуру в надежде разобраться в этой ситуации.

Раньше я уже сталкивался с подобным. Три года назад узнал, что в моей квартире прописаны три человека. В тот раз я не стал поднимать шум, разобрались. Но сейчас ситуация из ряда вон выходящая – 36 человек в гараже, - отметил Александр Полищук.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Мангистауского филиала некоммерческого акционерного общества (НАО) "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Чтобы зарегистрировать или прописать человека, требуется непосредственное участие хозяина квартиры или другого имущества. Без этого никакой оператор не сделает услугу по регистрации. Почему так произошло – требуется еще выяснить. Самостоятельно мы не можем выписать этих людей из гаража Александра. Мы готовы помочь ему разобраться в этом деле. Он может сделать это и самостоятельно через портал "Электронного правительства". Для этого нужно быть зарегистрированным в мобильной базе граждан, - сказали в пресс-службе филиала.

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