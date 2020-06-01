Microsoft заменит журналистов на роботов

Microsoft - одна из многих технологических компаний, экспериментирующих с 2010-х годов с роботами, чтобы сократить расходы компании.

Microsoft заменит журналистов искусственным интеллектом. Для фирменного новостного портала MSN генерировать контент будут не реальные люди, а специальный алгоритм, сообщает zakon.kz.

Как сообщает газета The Guardian, работу потеряют 27 сотрудников PA Media. Решение принято в рамках глобального перехода компании к использованию автоматического обновления новостей.

Автоматизированные системы будут отбирать новостные сообщения для отображения на сайте. Сейчас заголовки и темы новостей собирают репортеры.

Как пояснили в компании, замена журналистов на искусственный интеллект стала этапом переоценки ведения бизнеса.

Это может привести к росту инвестиций в одной сфере и к реорганизации в другой, - пояснили в Microsoft, указав, что такое решение не связано с пандемией коронавируса.

Microsoft - одна из многих технологических компаний, экспериментирующих с 2010-х годов с роботами, чтобы сократить расходы компании. Google также инвестирует в подобные проекты.

Некоторые увольняемые журналисты уже дали понять, что искусственный интеллект, возможно, не полностью знаком со строгими редакционными правилами и может в конечном итоге дать ход "неуместным историям".

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