У сотрудницы акимата Мангистауской области выявили COVID-19

Известно, что сотрудница заразилась инфекцией от супруга. Где заразился он - не уточняется.

Акимат Мангистауской области перешел на усиленный карантинный режим работы. Это связанно с заболеванием коронавирусом одной из сотрудниц, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

В управлении внутренней политики области отметили, что 80% сотрудников перешли на дистанционный режим работы. В здание акимата вход осуществляется строго в масках, ограничен прием посетителей.

Известно, что сотрудница заразилась инфекцией от супруга. Где заразился он - не уточняется.

В настоящее время все контактировавшие с зараженной, находятся под врачебным контролем.

Продолжается работа также по выявлению контактировавших с заболевшей. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

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