У сотрудницы акимата Мангистауской области выявили COVID-19
Известно, что сотрудница заразилась инфекцией от супруга. Где заразился он - не уточняется.
Акимат Мангистауской области перешел на усиленный карантинный режим работы. Это связанно с заболеванием коронавирусом одной из сотрудниц, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.
В управлении внутренней политики области отметили, что 80% сотрудников перешли на дистанционный режим работы. В здание акимата вход осуществляется строго в масках, ограничен прием посетителей.
Известно, что сотрудница заразилась инфекцией от супруга. Где заразился он - не уточняется.
В настоящее время все контактировавшие с зараженной, находятся под врачебным контролем.
Продолжается работа также по выявлению контактировавших с заболевшей. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.
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