В Верховном Суде РК объяснили преимущества Английского общего права

Не мы первые открываемся английскому общему праву. Его эффективность доказали финансовые центры Сингапура, Дубая, Гонконга, Нью-Йорка, Лондона и др.

В Суд Международного финансового центра "Астана" (Суд МФЦА) и Международный арбитражный центр (МАЦ) на рассмотрение могут быть переданы коммерческие споры, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Верховного суда Айдос Садуакасов.

Правовая основа этому заложена в пункте 3-1 статьи 2 Конституции РК.

Какие преимущества это дает?

1. Английское общее право – сегодня это наиболее эффективная в мире юрисдикция для защиты инвестиций, в том числе внутристрановых.

2. Ваш коммерческий спор будет разрешен известными в мире английскими судьями, имеющие огромный опыт в сфере общего права.

3. Отсутствие пошлин в Суде МФЦА и МАЦ до конца 2021 года.

4. Обратиться в Суд МФЦА и МАЦ можно, даже если иск уже подан в наш суд.

5. Решения Суда МФЦА и МАЦ также обязательны, как и решения наших судов.

Не мы первые открываемся английскому общему праву. Его эффективность доказали финансовые центры Сингапура, Дубая, Гонконга, Нью-Йорка, Лондона и др. Возникает вопрос: почему мы Вам говорим о преимуществах иностранного права? – задается вопросом председатель Верховного Суда Жакип Асанов.

"Прежде всего, в интересах экономического развития страны и благополучия наших соотечественников. Транснациональные корпорации, реализуя проекты у нас, приводят инвестиции, новые знания и компетенции. Это вовлечет в их проекты местное бизнес-сообщество, улучшая инвестиционную культуру и здоровую конкуренцию".

Для инвестора важно быть уверенным, не только в успехе своего проекта, но и в правовой защите инвестиций по знакомым ему правилам. Таковыми во всем мире признаются принципы английского общего права. Этот опыт перенимает судейское сообщество многих развитых стран. И Казахстан не хочет быть исключением.

Мультипликативный эффект от работы Суда МФЦА и МАЦ получат:

- наше государство, заинтересованное в инвестициях;

- те, кто так или иначе вовлечен в орбиту разрешения споров;

- наши судьи, которые приобретают отличную возможность, не покидая страну, изучать судебную практику стран с английской юрисдикцией.

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