Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 5587 человек
Об этом говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
Фото : StopCOVAlmaty1 июня 2020, 21:51
В Казахстане 129 человек вылечились от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 22,
в городе Алматы - 46,
в городе Шымкент - 7,
в Алматинской области - 5,
в Карагандинской области - 12,
в Костанайской области - 2,
в Мангистауской области - 5,
в Атырауской области - 19,
в Павлодарской области - 4,
в Западно-Казахстанской области - 7.
Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 587 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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