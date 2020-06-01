Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 5587 человек

Об этом говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Фото : StopCOVAlmaty

В Казахстане 129 человек вылечились от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. в городе Нур-Султан - 22, в городе Алматы - 46, в городе Шымкент - 7, в Алматинской области - 5, в Карагандинской области - 12, в Костанайской области - 2, в Мангистауской области - 5, в Атырауской области - 19, в Павлодарской области - 4, в Западно-Казахстанской области - 7. Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 587 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19. Все новости по теме читайте здесь

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