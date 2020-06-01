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Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 5587 человек

Об этом говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Фото : StopCOVAlmaty1 июня 2020, 21:51

В Казахстане 129 человек вылечились от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 22,

в городе Алматы - 46,

в городе Шымкент - 7,

в Алматинской области - 5,

в Карагандинской области - 12,

в Костанайской области - 2,

в Мангистауской области - 5,

в Атырауской области - 19,

в Павлодарской области - 4,

в Западно-Казахстанской области - 7.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 587 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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