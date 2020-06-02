Более 200 граждан Таджикистана выживают на границе в Туркестанской области

Деньги у многих закончились. Люди здесь уже 70 дней. Есть погибшие.

В Туркестанской области на границе с Узбекистаном застряли сотни граждан Таджикистана. Больше двух месяцев люди не могут попасть домой из-за карантина. Денег нет, мыться негде, спят на картонке, едят в антисанитарных условиях. А многие уже голодают, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

На автостоянке рядом с таможенным постом свыше 200 граждан Таджикистана. Рабочие мигранты, женщины, дети, среди которых даже инвалиды-колясочники. Они не могут пересечь узбекскую границу и отправиться оттуда домой.

Люди спят на картоне. Тем, кому места не хватило, расположились возле общественного туалета. В таких условиях даже готовят еду.

Вот там казан стоит. Еду готовим. Где-то 100 человек кушают, остальные голодают. Даже беременные женщины тут находятся. Они сами из мусорных пакетов для себя строили палатки. Дети грязные. Некоторые 20 дней не купались, - рассказывает гражданин Таджикистана Умар Хамидов.

Деньги у многих закончились. Люди здесь уже 70 дней. Есть погибшие. Таможенники Узбекистана не пропускают даже тела. Трупы гниют прямо на солнце. Неделю назад в цинковом гробу из России доставили труп таджикского рабочего. Но и груз 200 пограничники не пропустили. Несколько дней тело гнило под солнцем.

Помогают иностранцам местные волонтеры. Привозят продукты, одежду. Но и этого порой не хватает. Таджики говорят, что через соцсети обращались за помощью в свое правительство. После этого приехали представители посольства, но решить ничего не смогли, сетуют люди.

Кто-то же должен же нам помочь. У нас ведь есть свое государство под названием Таджикистан. И что мы теперь тут останемся?! Мы же хотим к своим родным вернуться. Наши представители каждый раз говорят одно и то же: "Ждите, ждите". Нам это уже надоело, - говорит гражданин Таджикистана Бегалы Халкаров.

Посол Таджикистана в Казахстане Харулло Ибодзода заявил, что его соотечественники вернутся домой через несколько дней. Сейчас дипломаты пытаются получить разрешение на прохождение границы от узбекской стороны.

Получили "добро" с казахстанской стороны, получили "добро" из Душанбе. И вот сейчас согласовываем с Посольством Таджикистана в Узбекистане. Я думаю, что в ближайшие дни, сегодня или завтра мы получим "добро" и будем их транспортировать от Жибек Жолы до города Худжанда в Таджикистан, - объясняет чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в РК Харулло Ибодзода.

Дипломат также признался, что с момента карантина на таможенных постах часто возникают скопления людей. Но без внимания, говорит посол, они никого не оставляют. Ждать и испытывать неудобства приходиться из-за того, что сложно получить оперативное разрешение в условиях ЧП. По официальным данным, после закрытия границ дипломатическое представительство помогло вернуться на Родину 2 тысячам таджикистанцев.

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