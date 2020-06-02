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Красивая картинка убивает смартфоны

Причиной такого сбоя оказалось то, что Android корректно работает только с отображением цветовой гаммы sRGB. Фото же поддерживало RGB. Таким образом, "опасной" может стать любая картинка такого типа.

Фото : DGL.ru2 июня 2020, 01:49

В интернете появилась картинка, способная вывести телефон из строя. Чаще других от этого ломаются смартфоны Samsung, сообщает zakon.kz.

Как пишет в своем Twitter пользователь под ником Ice Universe, при попытке установить изображение на телефон в качестве обоев смартфон зависает, а затем система перезагружается и переходит в режим восстановления.

На картинке изображены горы и озеро на фоне заката:

Проблема проявлялась на смартфонах Samsung и Google Pixel под управлением Android 10. А вот другие устройства чаще всего работали нормально.

Причиной такого сбоя оказалось то, что Android корректно работает только с отображением цветовой гаммы sRGB. Фото же поддерживало RGB. Таким образом, "опасной" может стать любая картинка такого типа.

В комментариях пользователи подтвердили, что после того, как они устанавливали фото в качестве обоев, их гаджеты начинали перезагружаться, мигать и выключаться. Некоторые из владельцев смартфонов заявили, что потеряли все данные.

Позже автор уточнил, что компания Samsung в курсе проблемы и уже выпустила специальное обновление. Также блогер опубликовал ломающий смартфоны пейзаж на китайский сервис Weibo, заметив, что при загрузке соцсеть автоматически меняет цветовой профиль картинки.

Владельцам аппаратов Samsung, установившим изображение в качестве обоев, посоветовали удалить его через безопасный режим. Если же устройство не загружается в выбранном режиме, то на смартфон следует произвести чистую установку Android.

В комментариях пользователи подтвердили, что после того, как они устанавливали фото в качестве обоев, их гаджеты начинали перезагружаться, мигать и выключаться. Некоторые из владельцев смартфонов заявили, что потеряли все данные.


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