Красивая картинка убивает смартфоны

В интернете появилась картинка, способная вывести телефон из строя. Чаще других от этого ломаются смартфоны Samsung, сообщает zakon.kz.

Как пишет в своем Twitter пользователь под ником Ice Universe, при попытке установить изображение на телефон в качестве обоев смартфон зависает, а затем система перезагружается и переходит в режим восстановления.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL