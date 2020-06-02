Красивая картинка убивает смартфоны

Причиной такого сбоя оказалось то, что Android корректно работает только с отображением цветовой гаммы sRGB. Фото же поддерживало RGB. Таким образом, "опасной" может стать любая картинка такого типа.

В интернете появилась картинка, способная вывести телефон из строя. Чаще других от этого ломаются смартфоны Samsung, сообщает zakon.kz.

Как пишет в своем Twitter пользователь под ником Ice Universe, при попытке установить изображение на телефон в качестве обоев смартфон зависает, а затем система перезагружается и переходит в режим восстановления.

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

На картинке изображены горы и озеро на фоне заката:

Проблема проявлялась на смартфонах Samsung и Google Pixel под управлением Android 10. А вот другие устройства чаще всего работали нормально.

Причиной такого сбоя оказалось то, что Android корректно работает только с отображением цветовой гаммы sRGB. Фото же поддерживало RGB. Таким образом, "опасной" может стать любая картинка такого типа.

В комментариях пользователи подтвердили, что после того, как они устанавливали фото в качестве обоев, их гаджеты начинали перезагружаться, мигать и выключаться. Некоторые из владельцев смартфонов заявили, что потеряли все данные.

Позже автор уточнил, что компания Samsung в курсе проблемы и уже выпустила специальное обновление. Также блогер опубликовал ломающий смартфоны пейзаж на китайский сервис Weibo, заметив, что при загрузке соцсеть автоматически меняет цветовой профиль картинки.

Владельцам аппаратов Samsung, установившим изображение в качестве обоев, посоветовали удалить его через безопасный режим. Если же устройство не загружается в выбранном режиме, то на смартфон следует произвести чистую установку Android.

В комментариях пользователи подтвердили, что после того, как они устанавливали фото в качестве обоев, их гаджеты начинали перезагружаться, мигать и выключаться. Некоторые из владельцев смартфонов заявили, что потеряли все данные.

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