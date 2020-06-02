2 июня в Казахстане местами пройдут дожди с грозами, возможен град

Местами по республике сохраняются усиление ветра, на крайнем севере ночью и утром ожидается туман.

На севере, северо-западе и центре РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами, на востоке возможно выпадение града, сообщает zakon.kz.

На остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на крайнем севере ночью и утром ожидается туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, днем в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем возможен град, в Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, местами в Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, на севере Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 30°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 28°, ясно.

Прогноз погоды на 2 июня.

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