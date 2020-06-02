Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

2 июня в Казахстане местами пройдут дожди с грозами, возможен град

Местами по республике сохраняются усиление ветра, на крайнем севере ночью и утром ожидается туман.

Фото : infocampo2 июня 2020, 06:00

На севере, северо-западе и центре РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами, на востоке возможно выпадение града, сообщает zakon.kz.

На остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на крайнем севере ночью и утром ожидается туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, днем в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем возможен град, в Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, местами в Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, на севере Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 30°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 28°, ясно.

Прогноз погоды на 2 июня.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты