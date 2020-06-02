О влиянии мощной вспышки на Солнце на жизнь землян, рассказали ученые

Солнечный цикл длится примерно 11 лет, максимум солнечной активности был зарегистрирован в 2014 году.

Вспышка класса М вряд ли способна оказать заметное воздействие на жизнь землян, однако она может быть предвестником более мощных вспышек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Ранее оборудование американского космического агентства NASA зафиксировало на Солнце вспышку М-класса. По данным организации, эта вспышка стала мощнейшей с октября 2017 года. Ученые предположили, что это может быть началом нового солнечного цикла.

Вспышка класса М это не самая сильная вспышка. Самая сильная - класс Х, - отметил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

По его словам, солнечный цикл длится примерно 11 лет, максимум солнечной активности был зарегистрирован в 2014 году.

И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо в году в 2025, - сказал эксперт.

Он добавил, что в последнее время не было заметных вспышек на Солнце, поэтому явление привлекает внимание. В то же время ученый назвал вспышку "интересным, но не выдающимся" событием.

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