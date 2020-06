Елизавета II вышла из самоизоляции верхом на пони

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с момента введения в стране режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

???? The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3