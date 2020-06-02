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Елизавета II вышла из самоизоляции верхом на пони

Елизавета II была запечатлена при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка.

Фото : twitter2 июня 2020, 06:55

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с момента введения в стране режима самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Елизавета II была запечатлена при занятии верховой ездой на территории Виндзорского замка. Королева прокатилась верхом на 14-летнем горном пони по кличке Балморал Ферн, - сообщает CNN.

Ранее королева призвала жителей Великобритании продемонстрировать "свойственные стране" выдержку и решимость в борьбе с коронавирусом.

Напомним, принц Чарльз, получивший положительный результат теста на коронавирус, еще в марте вылечился и вышел из самоизоляции. Его мать Елизавета II тоже делала тест на коронавирус, и оказалось, что она здорова.


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