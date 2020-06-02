Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

Трамп пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев, - заявил Трамп, выступая в Белом доме.

По словам политика, он настоятельно рекомендовал губернатором развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве. Если же штат откажется от действий, которые могут защитить жизнь американцев, то он пообещал развернуть там ВС США и "решить эту проблему".

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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