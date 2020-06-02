Эксперт рассказал, как реанимировать попавший в воду смартфон

Специалист советует не тратить драгоценное время на самостоятельную просушку.

В случае утопления телефона необходимо быстро вытащить его из воды и достать аккумулятор, сообщает zakon.kz.

Такие рекомендации дал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ Виталий Красиков.

Основным поражающим фактором для всех микросхем утопленного устройства будет являться электрический ток, который жидкости очень хорошо проводят. Вынутый аккумулятор позволит избежать воздействия тока на электронику смартфона, - приводит слова Красикова агентство Прайм.

Следом аппарат нужно доставить в сервисный центр для диагностики и починки. Многие перед этим советуют заняться сушкой смартфона, для чего используют рис, фен или пылесос, однако эксперт уточнил, что современные телефоны это сложные устройства и работу над их починкой лучше доверить знающим людям.

Продолжительность нахождения жидкости в гаджете играет решающую роль. Красиков советует как можно быстрее доставить аппарат в ремонт и не тратить драгоценное время на самостоятельную просушку.

Кроме того, он рекомендует не скрывать от мастеров то, что в телефон попала жидкость, и изначально обращаться в центры, где занимаются починкой именно утопленных устройств. Значение имеет и вид жидкости, в которую попал смартфон. Так, например, морская вода или газировка способны существенно быстрее уничтожить электронику.

Специалист добавил, что вовремя извлеченный аккумулятор позволит уменьшить стоимость ремонта, так как электрический ток не успеет повредить важные части устройства.

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