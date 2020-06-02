Немецкий астронавт Томас Райтер: Всегда приятно возвращаться на Байконыр

Космодром Байконыр отмечает 65-летие.

Космодром Байконыр, празднует сегодня свой 65-летний юбилей, сообщает zakon.kz.

Именно с Байконыра в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 - и первый космический корабль с человеком на борту - с советским космонавтом Юрием Гагариным.

В интервью DW немецкий астронавт Томас Райтер (Thomas Reiter) поделился Освоими воспоминаниями о космодроме Байконыр. В 1995 году он полетел в космос в первый раз в качестве второго бортинженера корабля "Союз ТМ-22" и стал первым немцем, вышедшим в открытый космос.

Я с большим удовольствием вспоминаю свой первый визит на Байконыр и особенно время непосредственно перед стартом. В первый раз я оказался там еще за год до своего полета, в 1994 году, когда мой немецкий коллега Ульф Мербольд (Ulf Merbold) вместе с российскими космонавтами отправились на станцию "Мир", - поделился Томас Райтер.

Также немецкий астронавт рассказал о своем последнем прибывании на Байконыре и проживании в той местности.

У меня тогда была возможность приехать на Байконыр, и этот момент, конечно, был особенным. Именно на этом месте творилась история космических полетов: первый полет Юрия Гагарина и все, что произошло потом. У меня теплые воспоминания о том времени, которое я провел на карантинной станции до своего полета в 1995 году. В последний раз я был на Байконыре два года назад. Могу заверить, мне всегда приятно возвращаться туда, где я сам начинал в 1995 году с коллегами Юрием Гидзенко и Сергеем Авдеевым.

Он также отметил, что для него это очень трогательный момент. И что он, и многие из его коллег в ЕКА очень рады этому юбилею.

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