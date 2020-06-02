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Афроамериканец-миллиардер потребовал у США 14 триллионов за рабство

По его словам, белые должны признать ущерб, нанесенный чернокожему населению.

Фото : Reuters2 июня 2020, 08:54

Роберт Джонсон, основатель кабельного телеканала Black Entertainment Television и первый афроамериканец-миллиардер, заявил, что правительство США должно выплатить 14 триллионов долларов репараций за рабство для уменьшения расового неравенства, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Передача богатства - это то, что нужно. Подумайте об этом. За 200 лет рабского труда компенсацией будет передача средств, - отметил 74-летний Джонсон.

По его словам, белые должны признать ущерб, нанесенный чернокожему населению.

Он заявил, что убытки являются нормальным фактором в капиталистическом обществе, когда вас лишают определенных прав. Также добавив, что выплата репараций позволит активнее развивать бизнес чернокожей части населения.

Я говорю о деньгах. Мы общество, основанное на богатстве. Это основа капитализма, - подчеркннул Джонсон.

Роберт Джонсон вошел в историю как первый чернокожий миллиардер США после продажи акций BET компании Viacom в 2001 году. Затем он основал инвестиционную компанию The RLJ Cos. Сейчас Джонсон не входит в список миллиардеров Forbes.

Расовая несправделивость и убийство афроамериканца Джорджа Флойда, попавшее на видео, стало причиной массовых протестов в Миннесоте и ряде других штатов США.


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