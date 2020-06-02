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ФСМС на 105% больше профинансировал оказанные консультативно-диагностические услуги

Казахстанцы на 44% больше получили КДУ.

Фото : ФСМС2 июня 2020, 09:30

В 1-ом квартале нынешнего года в медорганизациях оказано более 60 млн консультативно-диагностических услуг (КДУ), за 3 месяца 2019 года — около 40 млн. Рост показателя составил 44%. За оказанные услугу ФСМС направил в медорганизации свыше 59 млрд тенге. Объем финансирования увеличился на 105%, сообщает zakon.kz.

В Фонде пояснили, что в консультативно-диагностическую помощь входят услуги проведения диагностических и лабораторных исследований, приемы в поликлиниках, КТ/МРТ и др.

В разрезе услуг приемы в поликлиниках профинансированы на 18,3 млрд тенге, лабораторные исследования – 18,1 млрд тенге, КТ/МРТ – 8,4 млрд тенге, диагностические исследования – 3,4 млрд тенге.

Рост указанных показателей обусловлен тем, что с целью повышения доступности и качества медицинской помощи в 2020 году с внедрением ОСМС увеличены объемы финансирования ряда медуслуг, в том числе консультативно-диагностических, - отметили в пресс-службе ФСМС.


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