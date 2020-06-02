Нам нужен мир: казах-полицейский из Нью-Йорка рассказал о беспорядках в США

Это безумие.

Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов, уроженец Казахстана, поделился своими размышлениями о беспорядках в США, сообщает zakon.kz.

Свою точку зрения он описал на своей странице в Instargam.

Существует большая разница между мирными протестующими и жестокими мятежниками. Я поддерживаю тех, кто выступает против жестокости полиции, потому что я тоже против этого. Я не оправдываю тех полицейских, которые злоупотребляют своей властью и убивают. Они не заслуживают носить этот значок и эту форму. Но это безумие, которое ранит и влияет на всех, должно быть остановлено. Нам нужны изменения. Нам нужен мир и единство, - отметил он.

В результате расовых протестов, охвативших США, уже погибли более 20 человек. По данным американских СМИ, задержаны более 4 тысяч протестующих — их обвиняют в мародерстве, перекрытии дорог и нападении на полицейских. Некоторые из них устроили поджоги в районе Белого дома, в связи с чем президенту Дональду Травму пришлось укрыться в бункере. Однако главные последствия протестов еще впереди.

Спусковым крючком для массовых протестов в США стало задержание темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

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