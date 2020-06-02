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Нам нужен мир: казах-полицейский из Нью-Йорка рассказал о беспорядках в США

Это безумие.

Фото : prosports.kz2 июня 2020, 09:32

Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов, уроженец Казахстана, поделился своими размышлениями о беспорядках в США, сообщает zakon.kz.

Свою точку зрения он описал на своей странице в Instargam.

Существует большая разница между мирными протестующими и жестокими мятежниками. Я поддерживаю тех, кто выступает против жестокости полиции, потому что я тоже против этого. Я не оправдываю тех полицейских, которые злоупотребляют своей властью и убивают. Они не заслуживают носить этот значок и эту форму. Но это безумие, которое ранит и влияет на всех, должно быть остановлено. Нам нужны изменения. Нам нужен мир и единство, - отметил он.

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There’s a big difference between peaceful protesters & violent rioters. I support those who are marching against police brutality because I am against it as well. I don’t condone those cops who abuse their power & kill. They don’t deserve to wear that badge & that uniform. But this madness that’s hurting everyone must be stopped. We need CHANGE. We need peace & unity ????✌️ . . Существует большая разница между мирными протестующими и жестокими мятежниками. Я поддерживаю тех, кто выступает против жестокости полиции, потому что я тоже против этого. Я не оправдываю тех полицейских, которые злоупотребляют своей властью и убивают. Они не заслуживают носить этот значок и эту форму. Но это безумие, которое ранит и влияет на всех, должно быть остановлено. Нам нужно изменения. Нам нужен мир и единство ✊✊????✊????????????????✌️???? . . . . . #weneedchange #stoppolicebrutality #stopabuse #stopkilling #worldpeace #unity #peace #change #police #policeofficer #newyork #nyc

Публикация от Dimash⚡️Niyazov (@dimash.niyazov) 1 Июн 2020 в 5:43 PDT

В результате расовых протестов, охвативших США, уже погибли более 20 человек. По данным американских СМИ, задержаны более 4 тысяч протестующих — их обвиняют в мародерстве, перекрытии дорог и нападении на полицейских. Некоторые из них устроили поджоги в районе Белого дома, в связи с чем президенту Дональду Травму пришлось укрыться в бункере. Однако главные последствия протестов еще впереди.

Спусковым крючком для массовых протестов в США стало задержание темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.


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