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Пять человек умерли из-за новой вспышки Эболы

В Демократической Республике Конго также идет борьба с COVID-19 и корью.

Фото : Pixabay2 июня 2020, 09:42

Пять человек, включая 15-летнюю девочку, умерли от лихорадки Эбола. Новую вспышку вируса зарегистрировали в Демократической Республике Конго, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

По данным ЮНИСЕФ, всего было зарегистрировано девять случаев заболевания.

Заболевшие умерли в период с 18 по 30 мая.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что шесть случаев заболевания в Северо-Западной Экваториальной провинции страны.

Это 11-я вспышка потенциально смертельного вируса в стране.

Вспышка Эболы в восточной части ДРК находится в своей заключительной фазе, страна также борется с COVID-19 и корью, - говорится в заявлении ВОЗ.

В Центральноафриканской республике зарегистрировано 3195 случаев заболевания коронавирусом и 72 случая смерти. На сегодняшний день самой страшной эпидемией в стране является корь, которая заразила почти 370 000 человек, 6779 человек умерли с 2019 года.

По прогнозам ВОЗ в Демократической Республике Конго ожидаются новые вспышки заболевания Эболой.

Самая тяжелая эпидемия Эболы была зарегистрирована в 2014-2016 годах в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. В ходе этой эпидемии было инфицировано более 28 000 человек, и более 11 000 умерли.


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