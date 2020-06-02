Пьяного дебошира задержали за неповиновение сотрудникам полиции

Собранные материалы полицейские направили в суд для принятия процессуального решения.

В Туркестанской области привлекли к ответственности мужчину за неповиновение полиции, передает zakon.kz.

На пульт “102” дежурной части ОП города Кентау поступило сообщение от местного жителя о том, что возле его дома неизвестный распивает спиртные напитки. Сразу же на место вызова прибыл сотрудник Местной полицейской службы ОП Жандос Калдыкозов, сообщает Polisia.kz.

Полицейский сделал замечание нарушителю, однако нетрезвый мужчина не подчинился законным требованиям и стал грубо вести себя. Выражаясь нецензурными словами, дебошир стал оскорблять представителя власти при несении им своих служебных обязанностей. В результате стражи порядка задержали подозреваемого в нарушении общественного порядка.

Согласно медицинскому освидетельствованию он находился в “средней степени алкогольного опьянения”.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 378 части 1 УК РК “Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей”.

Собранные материалы полицейские направили в суд для принятия процессуального решения.

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